'Энергетическое перемирие': рано прятать павербанки

Кремль официально выжал из-под усов Пескова согласие на "энергетическое перемирие". Однако до сих пор не до конца понятно, кого именно это будет касаться (только столицы или страны в целом), как долго будет длиться (официально "до 1 февраля", но с какого часа какого дня?) и зачем это вообще Путину, ведь он делает "перемирие" и "жесты доброй воли" исключительно в случае поражения или в обмен на что-то полезное для себя.

На последний пункт найти ответ проще всего. Потому что переговоры об этом "перемирии" шли в обход Украины – исключительно между "друзьями" Трампом и Путиным. А значит, и ответ следует искать в контексте их отношений. А какая там сейчас самая интересная тема? Правильно – "теневой флот". И, по удивительному "совпадению обстоятельств", "перемирие" совпало с тем, что 30 января Комитет Сената США по иностранным делам утвердил новые санкции именно против "теневого флота".

Это двухпартийный законопроект, цель которого – заблокировать "теневой флот". Кроме новых санкций, которые уже являются довольно привычным делом, там есть и "вишенка на торте" российского отчаяния – создание новой инфраструктуры для контроля за такими танкерами под руководством госсекретаря Рубио, на что американские законодатели выделяют 200 млн долл. на 2026 и 2027 годы. Ассигнования предназначены для Фонда противодействия российскому влиянию, хотя реально направлены против всех пользователей "теневым флотом".

Да, у нас "теневые" суда ассоциируются исключительно с Кремлем, но реально это давняя инфраструктура контрабанды нефти и любых других товаров (включая оружие) в обход западных санкций. РФ лишь вывела эту тему на новые масштабы. Но "теневой флот" ранее вполне успешно обслуживал такие страны, как Иран, КНДР, Венесуэлу и других мировых изгоев.

Напомним, что как только Трамп стал президентом США в прошлом году, он почти сразу разогнал структуры, которые контролировали соблюдение россиянами американских санкций.

Что было очень щедрым подарком для Путина. Но это решение – о создании новой инфраструктуры надзора – потенциально может стать болезненным ударом по Кремлю, ведь РФ сейчас находится в крайне сложном экономическом положении, которое ухудшается с каждым месяцем. И любая такая инициатива может стать "черным лебедем", который превратит постепенную стагнацию российских финансов (которую на болотах называют "охлаждением") в бесконтрольное падение.

Но ключевое здесь – то, что управлять этим новым механизмом будет "ястреб" Рубио, которого Кремль откровенно боится, но управлять им будет Трамп. Поэтому, как и всегда, россияне всеми средствами пытаются отговорить американского президента от таких "резких движений".

А поскольку тот постоянно говорит об ударах по Киеву, Путин решил "псевдоперемирием" как-то "сбить" эту "волну" недовольства со стороны Трампа. Получится ли это и на этот раз, скоро узнаем.

Однако уже даже сейчас мало у кого возникают сомнения, что о реальном перемирии речь не идет. Разве что у тех отдельных индивидуумов, которые после слов "z-военкоров" вдруг начали отменять заказы на зарядные станции и павербанки. Серьезно, неужели кто-то в здравом уме и в полном рассудке им поверил и повелся на это "перемирие" "с 7 часов 29 января по всей Украине" (упоминания исключительно о Киеве появились только 30-го)?

Жители Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и кучи других городов уже "почувствовали" в ночь на 30-е число это "перемирие" вместе с новыми прилетами ракет и дронов.

Хотя, действительно, удары эти были не по энергетике, а по железнодорожной логистике и… давно недействующему заводу по производству сигарет американской компании в Харькове.

Вот чтобы что? Но если таким образом Россия действительно отвечает на новые потенциальные санкции США, то удар по этому заводу приобретает определенную логику. Как индикатор недовольства Путина, который конвульсивно бьет по тому "американскому", до которого может дотянуться. Но так, чтобы не спровоцировать недовольство Трампа – поэтому выбран завод, который уже не работает.

Идем дальше – называть это "перемирием" вряд ли можно, но РФ действительно несколько ограничила себя в выборе целей для ударов – по крайней мере, 30 января. Действительно, Киеву в контексте энергетики определенная передышка нужна едва ли не больше всего в стране (не учитывая прифронтовые зоны, где о блэкаутах после ударов на национальном уровне, к сожалению, вообще не вспоминают, воспринимая это как печальную рутину).

Но стоит добавить, что между волнами обстрелов всегда идет определенная "пауза". Просто теперь эту паузу, которая используется для накопления средств поражения, Кремль "продает" Трампу как "энергетическое перемирие". А тот, словами русского классика, "обманываться рад", потому что, если бы не давление со стороны Конгресса и американского общества, вообще бы ничего против "друга Путина" не делал. Потому что это мешало бы им разделить мир на зоны влияния, чтобы вернуться к реалиям такой удобной и "ностальгической" Холодной войны, когда они оба были молоды.

Есть и еще одна интересная деталь относительно этого "перемирия" – интенсивность российских дроновых ударов в январе падает. Давно такого не было, но доля ударов ракетами растет. Да и ракеты эти были новыми – январского производства этого года. Только что сняли с конвейера – и сразу в цель, без накопления.

Кремль хотел удержать определенный уровень интенсивности, чтобы погрузить в блэкаут столицу, а желательно и всю Украину. Но не получилось. Надоели, похоже.

Ресурса для регулярных массированных атак уже не хватает.

Поэтому нужна передышка, которую можно "продать" Трампу по "выгодному курсу".

Есть и еще один нюанс – значительные морозы негативно влияют на моторы и электронику дронов. Поэтому в самые морозные дни россияне чаще используют ракеты даже по прифронтовым регионам, которые находятся в зоне досягаемости более дешевых средств поражения.

Но не стоит думать, что все российские дроны вдруг отключаются в морозы. Нет, даже если определенная часть действительно начинает плохо работать, это не повод для Кремля вообще отказываться от ударов в самые сильные холода. Потому что вся эта кампания ударов и вообще политическая, дипломатическая и медийная активность РФ в последние месяцы привязана именно к ударам по украинской энергетике. В этом заключается последняя надежда Путина – что население свергнет "режим Зеленского", станет на колени перед Кремлем и капитулирует. Это тщетные надежды, но других у них уже нет после Купянска, где они провалили все дедлайны продвижения.

Это важно, ведь именно погода диктует время "паузы" для ударов по энергетике. Почему "пауза" именно до 1 февраля, а не, например, до 2-го? Потому что именно в период с 1 по 3 февраля ожидается новая волна сильных морозов. И к этим морозам Кремль активно готовится.

К тому же, именно за эту дату "выступает" тот аргумент, что Кремль всегда атакует Украину (прежде всего Киев) именно в ночь перед или после переговоров с украинской делегацией. Это, как считают "болотные" жители, усиливает их переговорную позицию. А следующий раунд переговоров запланирован именно на 1 февраля.

Картинка сложилась как в отношении начала "перемирия" (чтобы заблокировать новые санкции США), так и в отношении его окончания (под новую волну морозов).

Но главное, что фактически никакого "перемирия" нет – есть только пауза для накопления ресурсов.

Просто теперь это пытаются представить как уступку Трампу, который наращивает антирейтинги и которому нужно хоть что-то, что можно "показать" конгрессменам и избирателям (по мнению украинцев и европейцев, Трампу вообще все равно).

Не обманывайтесь напрасно. Отказываться от заказов на павербанки и зарядные станции очень рано.

Андрей Попов