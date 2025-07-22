Важно, чтобы врагу не удавалось работать "в тепличных условиях", говорит Катков.

Российское предприятие "Елабуга" в Татарстане, которое производит "Шахеды" для ударов по Украине, неоднократно было целью атаки Сил обороны, и удары по нему надо продолжать, иначе враг сможет работать "в тепличных условиях". Об этом сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо.

Комментируя свежее видео российской пропаганды о работе завода по производству ударных дронов, он отметил, что россияне очень "грамотно построили эти логистические цепи", и им удается наращивать производство.

"Относительно объемов, то по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, на начало лета было 90 единиц "Шахедов" в сутки. Имеется в виду не только "Елабуга", еще определенное количество собирают в Ижевске на "Куполе". Сейчас, очевидно, речь идет о сотне, возможно, даже уже чуть больше. То есть они продолжают масштабировать. Относительно того, кто помогает - помогает нефть, помогает российский бюджет, 40 его процентов идет на войну", - пояснил Катков.

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По его словам, по состоянию на сейчас "Шахеды" для россиян уже стали "основным средством доставки боевых частей", в отличие от ракет.

"Если мы возьмем любую последнюю атаку, возможно, даже за полгода, но любую комбинированную атаку, с крылатыми, баллистическими ракетами, с "Кинжалами", чем угодно, и "Шахедами", то враг запускает "Шахедов" настолько много, что в них боевых частей, которые он запустил, уже в два-три раза больше, чем на тех же ракетах. То есть условно ракеты отвечают за доставку примерно 10-15 тысяч тонн взрывчатки, "Шахеды" - за 20-30 тысяч", - сказал он.

Эксперт высказал мнение, что если не бить по "Елабуге", то враг сможет работать "в тепличных условиях". В то же время он признал, что атаковать предприятие сложно, ведь в регионе мощная ПВО.

"Отдельные атаки идут, но в чем большая проблема - там очень мощный позиционный район противовоздушной обороны. По крайней мере на тех кадрах, когда долетают все же украинские дроны, то там видно работу "Панцирей", там и "Торы" стоят. И, наверное, я уверен, есть С-400. Там стратегические объекты. Там треугольник - эта промышленная экономическая зона "Елабуга", сразу Камская ГЭС, на восток дальше немного там Набережные Челны, там КамАЗ", - добавил эксперт.

Завод по производству "Шахедов" в Татарстане и удары по нему

Как сообщал ранее УНИАН, недавно РФ впервые показала производство "Шахедов" ("Гераней") в Татарстане и признала, что их производят руками подростков. В сюжете российского телеканала говорится, что школьников после 9 класса приглашают в колледж, созданный теми же людьми, кто организовал производство дронов, а после колледжа зовут на завод. При этом пропагандисты специально подчеркнули, что "опыт Алабуги" отметил и поддержал лично Владимир Путин.

В июне было сообщение, что дроны наведались в гости на завод "Шахедов" в Татарстане. В частности, жители Елабуги жаловались на звуки взрывов в небе. По словам местных, обломки беспилотника упали недалеко от города. Также публикуются видео с черным дымом на горизонте.

А в апреле Генштаб подтверждал поражение завода, где изготавливают "Шахеды". Отмечалось, что производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Размещено оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

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