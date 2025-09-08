Украине надо готовиться быстро восстанавливать разрушения от российских ударов, говорит Павел Нарожный.

Россия продолжит свой энергетический террор и через свою пропаганду будет заявлять, что это их ответ на украинские удары по НПЗ. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"То затишье, которое было у нас летом - оно было относительное. И летом были некоторые удары по энергообъектам, конечно, не такие массированные, как обычно это бывает зимой. Мы входим в отопительный сезон, когда начнется большая нагрузка на электросети. И враг сделает все, чтобы остановить подачу электроэнергии, тепла людям в первую очередь", - сказал Нарожный.

Он пояснил, что такие удары - это в первую очередь давление на гражданское население. Поскольку у бизнеса уже есть решение по этому поводу. А украинская армия "слабо" зависит от энергетической системы.

"Почему мы хорошо прошли тот год - потому что благодаря, в первую очередь, воздушной обороне. Но и благодаря тому, что "Укрэнерго" подготовилось, все объекты были защищены. Это не секрет, есть фотографии этих объектов, как их заливают бетоном, как после очередного обстрела восстанавливают эти бетонные укрытия. То есть, это постоянный процесс. И наиболее интересные объекты враг не может даже когда он в них попадает. Мы должны быть готовы, что хоть какая-то часть пройдет. И что мы будем быстро восстанавливать те разрушения, которые наносят эти дроны", - добавил Нарожный.

Удары РФ: что известно

Накануне российские захватчики атаковали в частности по электростанции в Киевской области. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, существенных последствий для энергообеспечения Киевщины это не будет иметь. В то же время он призвал украинцев запастись альтернативными источниками питания.

Кроме того, 3 сентября в результате российской атаки без электроэнергии остались тысячи украинцев. В частности оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине, в результате чего жители Нежина остались без света и воды.

