Полностью защитить уже имеющиеся электростанции от "шахедов" невозможно.

Дроновый удар РФ по электростанции в Киевской области не будет иметь существенных последствий для энергообеспечения. При этом украинцам стоит максимально обеспечить себя альтернативными источниками питания (генераторами, зарядными станциями, павербанками) на случай аварийных отключений, ведь энергетический террор врага продолжается.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Да есть повреждения. Что-то было выведено из строя... Нужно ремонтировать и снова запускать объекты", - отметил он.

По словам Рябцева, полностью защитить такой большой объект, как электростанцию, от дроновых атак невозможно.

"Если ее строить защищенной, тогда это можно допустить... В противном случае можно защитить наиболее уязвимые объекты. И это делается. Но защитить от попаданий все - нет", - отмечает эксперт.

В то же время, по его мнению, повторение масштабных блэкаутов в 2022 году - маловероятно. Он напомнил, что, кроме нехватки генерации, в то время было недостаточно мощностей для передачи электроэнергии. Это приводило к отсутствию или минимальным отключениям электричества в отдельных регионах, тогда как другие области часами сидели без света.

"Но сейчас резервы мощностей для передачи электроэнергии есть, уже значительно больше распределенной генерации... Главное сейчас - ускорить процесс ввода в действие небольших энергетических установок, часть из которых уже приобретена, но не присоединена к энергосетям", - отметил Рябцев.

По данным пабликов, целью атаки врага могла быть Трипольская ТЭС, которая была полностью уничтожена в апреле 2024 года.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

1 сентября президент Владимир Зеленский поручил усилить противовоздушную оборону для защиты энергетических объектов Украины на фоне угрозы нового энергетического террора со стороны России.

Тем временем энергетический террор РФ продолжается. 3 сентября в результате российского удара тысячи украинцев остались без электроэнергии. В частности, в Нежине Черниговской области оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры, в результате чего город частично остался без света и воды.

