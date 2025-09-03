В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", тысячи украинцев остались без электроэнергии.
В частности, как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", ранены 5 человек.
"В Знаменке продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки. Повреждены 28 жилых домов, один - разрушен полностью. Главные очаги пожаров локализованы", - отметили в ОВА.
Кроме того, возникли возгорания частных домов. В громаде на данный момент отсутствует электричество.
"Укрзализныця" сообщила, что в результате удара в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников, они госпитализированы. Из-за повреждения железной дороги задерживаются более 20 поездов, в том числе международные:
- № 76 Кривой Рог - Киев;
- № 75 Киев - Кривой Рог;
- № 79 Днепр - Львов;
- № 791 Кременчуг - Киев;
- № 790 Кропивницкий - Киев;
- № 121 Херсон - Краматорск;
- № 85 Запорожье - Львов;
- № 38 Киев - Запорожье;
- № 37 Запорожье - Киев;
- № 51 Запорожье - Одесса;
- № 789 Кропивницкий - Киев;
- № 119 Днепр - Хелм;
- № 31 Запорожье - Перемышль;
- № 59 Харьков - Одесса;
- № 65/165 Харьков - Черкассы, Умань;
- № 102 Краматорск - Херсон
- № 80 Львов - Днепр;
- № 120 Хелм - Днепр;
- № 86 Львов - Запорожье;
- № 8 Одесса - Харьков;
- № 54 Одесса - Днепр;
- № 254 Одесса - Кривой Рог.
В Ивано-Франковской области целью страны-агрессора стал объект инфраструктуры, сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она добавила, что пока о пострадавших данных нет.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавила, чтоспасателиликвидируют масштабный пожар, возникший на складах.
А в Нежине Черниговской области утром оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры, в результате чего город частично остался без света и воды, говорится в сообщении Нежинского горсовета.
Как детализировал руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, без электричества остались более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также поделился данными о ночной атаке оккупантов на область. Так, по его данным, область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.
"Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало", - детализировал он.
Тюрин добавил, что по состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.
Кроме того, в Вышгороде Киевской области в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка. Как сообщили в Нацполиции из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля возле многоэтажки.
"Информация о пострадавших пока отсутствует", - отметили в Нацполиции.
Ночной удар по Украине
В ночь на 3 сентября оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг атаковал сразу несколько областей.
В Воздушных силах сообщили, что россияне для удара использовали ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Всего во время удара Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 526 средств воздушного нападения.