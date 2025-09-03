На Кировоградщине россияне ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры / фото ГСЧС

В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", тысячи украинцев остались без электроэнергии.

В частности, как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", ранены 5 человек.

"В Знаменке продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки. Повреждены 28 жилых домов, один - разрушен полностью. Главные очаги пожаров локализованы", - отметили в ОВА.

Кроме того, возникли возгорания частных домов. В громаде на данный момент отсутствует электричество.

Фото Удар по Знаменке 03 сентября 2025© фото ГСЧС, глава ОВА Райоквич, Нацполиция
"Укрзализныця" сообщила, что в результате удара в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников, они госпитализированы. Из-за повреждения железной дороги задерживаются более 20 поездов, в том числе международные:

  • № 76 Кривой Рог - Киев;
  • № 75 Киев - Кривой Рог;
  • № 79 Днепр - Львов;
  • № 791 Кременчуг - Киев; 
  • № 790 Кропивницкий - Киев;
  • № 121 Херсон - Краматорск;
  • № 85 Запорожье - Львов;
  • № 38 Киев - Запорожье; 
  • № 37 Запорожье - Киев; 
  • № 51 Запорожье - Одесса;
  • № 789 Кропивницкий - Киев; 
  • № 119 Днепр - Хелм;
  • № 31 Запорожье - Перемышль; 
  • № 59 Харьков - Одесса; 
  • № 65/165 Харьков - Черкассы, Умань; 
  • № 102 Краматорск - Херсон
  • № 80 Львов - Днепр; 
  • № 120 Хелм - Днепр; 
  • № 86 Львов - Запорожье; 
  • № 8 Одесса - Харьков; 
  • № 54 Одесса - Днепр;
  • № 254 Одесса - Кривой Рог.

В Ивано-Франковской области целью страны-агрессора стал объект инфраструктуры, сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она добавила, что пока о пострадавших данных нет.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавила, чтоспасателиликвидируют масштабный пожар, возникший на складах.

А в Нежине Черниговской области утром оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры, в результате чего город частично остался без света и воды, говорится в сообщении Нежинского горсовета.

Как детализировал руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, без электричества остались более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также поделился данными о ночной атаке оккупантов на область. Так, по его данным, область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.

"Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало", - детализировал он.

Тюрин добавил, что по состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

Кроме того, в Вышгороде Киевской области в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка. Как сообщили в Нацполиции из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля возле многоэтажки.

"Информация о пострадавших пока отсутствует", - отметили в Нацполиции.

Ночной удар по Украине

В ночь на 3 сентября оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг атаковал сразу несколько областей.

В Воздушных силах сообщили, что россияне для удара использовали ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Всего во время удара Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 526 средств воздушного нападения.

