Под воздушной атакой россиян находился целый ряд украинских областей, в каждой из которых есть последствия прилетов.

В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", тысячи украинцев остались без электроэнергии.

В частности, как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", ранены 5 человек.

"В Знаменке продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской дроновой атаки. Повреждены 28 жилых домов, один - разрушен полностью. Главные очаги пожаров локализованы", - отметили в ОВА.

Кроме того, возникли возгорания частных домов. В громаде на данный момент отсутствует электричество.

"Укрзализныця" сообщила, что в результате удара в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников, они госпитализированы. Из-за повреждения железной дороги задерживаются более 20 поездов, в том числе международные:

№ 76 Кривой Рог - Киев;

№ 75 Киев - Кривой Рог;

№ 79 Днепр - Львов;

№ 791 Кременчуг - Киев;

№ 790 Кропивницкий - Киев;

№ 121 Херсон - Краматорск;

№ 85 Запорожье - Львов;

№ 38 Киев - Запорожье;

№ 37 Запорожье - Киев;

№ 51 Запорожье - Одесса;

№ 789 Кропивницкий - Киев;

№ 119 Днепр - Хелм;

№ 31 Запорожье - Перемышль;

№ 59 Харьков - Одесса;

№ 65/165 Харьков - Черкассы, Умань;

№ 102 Краматорск - Херсон

№ 80 Львов - Днепр;

№ 120 Хелм - Днепр;

№ 86 Львов - Запорожье;

№ 8 Одесса - Харьков;

№ 54 Одесса - Днепр;

№ 254 Одесса - Кривой Рог.

В Ивано-Франковской области целью страны-агрессора стал объект инфраструктуры, сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она добавила, что пока о пострадавших данных нет.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) добавила, чтоспасателиликвидируют масштабный пожар, возникший на складах.

А в Нежине Черниговской области утром оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры, в результате чего город частично остался без света и воды, говорится в сообщении Нежинского горсовета.

Как детализировал руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, без электричества остались более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также поделился данными о ночной атаке оккупантов на область. Так, по его данным, область была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром.

"Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало", - детализировал он.

Тюрин добавил, что по состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

Кроме того, в Вышгороде Киевской области в результате вражеской атаки повреждена многоэтажка. Как сообщили в Нацполиции из-за падения обломков произошло возгорание автомобиля возле многоэтажки.

"Информация о пострадавших пока отсутствует", - отметили в Нацполиции.

Ночной удар по Украине

В ночь на 3 сентября оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг атаковал сразу несколько областей.

В Воздушных силах сообщили, что россияне для удара использовали ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Всего во время удара Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 526 средств воздушного нападения.

