Украинская сторона повторно выразила обеспокоенность тем, что вопрос доступа инспекции МАГАТЭ для оценки экологического состояния все еще не решен.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что Россия делает невозможным допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории Донбасса для оценки экологического состояния.

Как сообщается на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание на уровне председателей делегаций.

Украинская сторона подчеркивает, что усилия договориться о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецк и Луганск пока не дали результата, поскольку российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу.

"Борис Грызлов (представитель РФ) не смог ответить на прямой вопрос председателя украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Украинская сторона повторно выразила обеспокоенность тем, что вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории все еще не решен. Соответствующий запрос руководство организации направило в декабре 2020 года.

Также подчеркивается, что Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению.

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Экологическая катастрофа на Донбассе: что известно

Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направить на оккупированную территорию Донбасса экспертов для оценки экологической ситуации.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что через несколько месяцев на оккупированных территориях Донбасса может произойти экологическая катастрофа. "В 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сегодня находится на территории временно оккупированного Донбасса, советская власть осуществила ядерный взрыв - 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды", - сказал Резников.

Он добавил, что согласно имеющейся информации, оккупационные службы РФ на Донбассе два года тому назад прекратили откачку воды из этой шахты, и теперь радиоактивная вода поступает в слои почвы с питьевой водой. Также произошло закрытие десятков других шахт, где была приостановлена откачка воды.

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Автор: Виталий Саенко