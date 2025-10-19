Если США хотят быть №1 в дроновых направлениях, то должны работать с Украиной, - эксперт

Валерий Яковенко рассказал, как Украина может продать Западу свой опыт применения дронов.

Украинцы имеют опыт изобретения и масштабирования военных технологий, в первую очередь дроновых, в короткий промежуток времени. А европейские страны еще только пытаются проанализировать, как противодействовать потенциальным угрозам. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко.

"Во всех случаях речь идет о том, что масштабирование дроновых индустрий, обустройство противодроновой обороны и ответ на новые типы угроз невозможны без учета опыта или прямого участия Украины. Например, использование тех же дронов-перехватчиков для дешевых вражеских целей предусматривает масштабное локализованное производство. Такой опыт есть только у Украины", - сказал он.

Он отметил, что сейчас нужны технологии распознавания дронов, их сопровождение и поражение с использованием искусственного интеллекта.

"Если с радарным покрытием у наших коллег на Западе может быть все хорошо, то с современными системами ИИ, которые устанавливаются на дроны и достаточно качественно работают в Украине, опыта у европейцев нет. Это не только о необходимости учитывать украинский опыт как экономически эффективный. Важна также скорость. Сотрудничество с Украиной позволяет экономить триллионы долларов и сохранять годы, если не десятки лет, в динамике развития индустрий безопасности западных партнеров", - добавил он.

Яковенко отметил, что опыт в применении определенных технологий не отличается от продажи готового оборудования или экспорта готовых единиц оружия. Ведь знания о технологических преимуществах имеют свою цену. Также, по словам эксперта, важно говорить о сравнении технологий дронов между различными странами мира и о проверенных реальными боевыми условиями технологиях:

"Технологии в этом вопросе самые продвинутые именно в Украине. Любые технологии мира, которые не имеют проверенного опыта эксплуатации, остаются на бумаге и в презентациях. С точки зрения закупок это оборудование не имеет веса, если оно не было протестировано или эксплуатировалось в Украине".

Он также прокомментировал формирование украинско-американских отношений в сфере изготовления и применения дронов.

"США может усилиться с помощью украинских знаний. Эти технологии работают, масштабируются и коррелируют с задачами, которые ставит текущая администрация по "America first". Это о локализации производства, что сделала Украина, это о самых инновационных подходах по внедрению технологий. Это о формировании технологического лидерства, которыми сегодня являются украинцы. И это о факте того, что если Америка хочет быть №1 в направлениях дронов, то быть первым можно только сотрудничая с Украиной", - сказал он.

Напомним, что по мнению экспертов, украинские дроны могут поражать цели в России на расстоянии до нескольких тысяч километров. Однако это будут большие беспилотники со значительным запасом топлива и ограниченной полезной нагрузкой.

Добавим, что Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий и Оренбургский газоперерабатывающий заводы в России. В частности, Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год

