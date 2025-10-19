По словам эксперта, такие дальнобойные удары обычно являются демонстрацией возможностей.

Украинские дроны могут достичь расстояния до нескольких тысяч километров, вероятно, и до 3000, однако для этого необходимы большие беспилотники со значительным запасом топлива, однако полезная нагрузка будет ограниченной. Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью "Главкому".

"Такие операции (речь идет об атаке на НПЗ в российской Тюмени - УНИАН) чаще являются демонстрацией возможностей, чем систематической практикой. Мы ищем "окна" в покрытии ПВО и РЭБ на большой территории противника и атакуем именно там", - отметил эксперт.

Также в "Главкоме" подчеркнули, что европейская компания-производитель оружия Thales создала компактную 70-мм мини-ракету с боеголовкой FZ123, которая наполнена тысячами крошечных стальных шариков. Тогда в компании отметили, что такое оружие может стать эффективным средством для уничтожения "Шахедов" и похожих дронов. По словам журналиста, эти ракеты уже есть в Украине, поэтому он спросил "Флеша", насколько эффективна такая разработка:

"Идея имеет право на жизнь. Такие решения могут быть полезными, но ключевые вопросы - стоимость и условия поставки. Это, по сути, переносные или мобильные зенитные комплексы в различных форматах наведения. Поэтому технология может помочь, но надо понимать логистику, цену и количество поставок".

Кроме того, Бескрестнов объяснил, что такое так называемые "тыловые фронты" и почему противник уничтожает там инфраструктуру.

"Я этим термином обозначаю фронты вдоль границ РФ, где идет активная война БпЛА. Россия пытается сделать зону 30-50 км от линии фронта непригодной для жизни: уничтожать логистику, мобильную связь, дороги, склады, энергетику и инфраструктуру, чтобы усложнить жизнь как военным, так и гражданским. Они ежедневно атакуют железную дорогу (локомотивы и тяговые подстанции), чтобы парализовать транспортировку. Если не принимать контрмеры, эта "подзона" будет расширяться в глубину территории", - подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что "тыловые фронты" российские оккупанты атакуют не только программируемыми "шахедами", но и другими дронами меньшего формата.

"Это могут быть дроны на оптоволокне, "Молния", БМ-39, "Ланцет" и т.д. - и именно они сегодня активно работают в зоне до примерно 50 км от фронта. Противник пытается сделать эту зону нежизнеспособной", - подытожил он.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Также "Флеш" предупредил, что вскоре российские FPV будут атаковать Харьков, Запорожье и Сумы. По его словам, это означает, что в этих городах уже нельзя просто оставлять военные автомобили на открытых центральных улицах.

"Важно также налаженное оповещение: ожидание дрона и информация о направлении снижают риски, потому что в значительной степени эффект от дрона - из-за неожиданности. Для прифронтовых территорий нужно внедрить системы радиолокационной защиты и оповещения населения, фиксирующие все форматы БПЛА и позволяющие людям и военным подготовиться и спрятаться", - добавил эксперт.

В свою очередь командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко ответил, за кем преимущество в войне дронов. Он отметил, что сейчас преимущество по дальнобойным ударным дронам у врага.

"Если говорить о тактическом уровне линии боевого соприкосновения, то, наверное, по большинству номенклатур у нас с противником паритет. Если говорить о разведывательных средствах типа "крыло", то у нас меньше разведчиков, чем у них", - подчеркнул Федоренко.

