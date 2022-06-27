Барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе понемногу занимают свое место на поле боя.

На днях один из российских нефтеперерабатывающих заводов в Новошахтинске, который находится в Ростовской области, был успешно атакован неизвестным дроном, который врезался в установку переработки нефти и взорвался. Это привело к пожару и вывело из строя предприятие.

Учитывая спланированную атаку и наличие у дрона взрывчатки, это был умышленный и профессионально проведенный высокоточный удар с применением дрона-камикадзе. Этот вид оружия достаточно новый в мире, тем более он никогда не использовался против промышленных объектов. И логично возникает вопрос, насколько дроны-камикадзе эффективны.

Барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе

Из-за того, что барражирующие боеприпасы, или, как часто называют дроны-камикадзе, долгое время считались экзотическим и специфическим оружием, они не имеют распространения в мире. Пионером в этой сфере стал Израиль, который в 1982 году с помощью первых БПЛА в самом начале Ливанской войны разгромил крайне насыщенную противовоздушную оборону противника вообще без потерь. БПЛА использовались для поиска радаров ливанской армии, имитировали настоящие самолеты и наводили высокоточные боеприпасы.

После этого в Израиле задались вполне логичным вопросом: возможно ли создать дрон, который бы сам уничтожал радары противника и в 1989 году появился барражирующий боеприпас IAI Harpy. По сути это обычный БПЛА, который летает по заданному маршруту, но оснащен системой пассивного радиолокационного наведения и боевой частью. В полете он "ловит" излучение радиолокационных станций противника и поражает их, просто врезаясь, что привод в действие боевую часть.

С появлением дешевых цифровых технологий и общей миниатюризацией электроники начался расцвет дронов, стоимость которых постоянно уменьшается. И это привело к тому, что потеря самого дрона уже не критична, то есть из него экономически выгодно делать боеприпас.

А главной разницей между баражирующим боеприпасом и, например, ракетой является то, что он находится цель уже после запуска и управляется оператором до момента удара.

Особенности дронов-камикадзе

Это его и отличает, например, от ракеты, в которую данные о цели необходимо заложить заранее и она будет уже самостоятельно искать ее или просто ударит по указанным координатам.

То есть благодаря барражирующему боеприпасу можно выйти в район цели и там провести доразведку. Например, оператор может увидеть более приоритетную цель или не выявить их и начать исследовать другой район. В то же время "система наведения" барражирующего боеприпаса не требует дорогих головок самонаведения, достаточно обычной камеры или максимум - тепловизионной.

Но такой механизм наведения требует постоянной поддержки связи с баражирующим боеприпасом. Если, например, крылатая ракета автономно выполняет боевое задание, то у дрона с утратой связи такой возможности уже нет.

Поэтому дальность управления дроном-камикадзе пока является одной из главных проблем. Именно поэтому абсолютное большинство из них работает на расстоянии в несколько десятков километров максимум. С этим и связано, их малая распространенность - они пока только занимают свою нишу на поле боя.

И именно поэтому пока наибольшее распространение получили дроны-камикадзе небольшого класса, предназначенные для уничтожения бронетехники. Например, польский Warmate или израильский Orbiter.

К этому же классу относится и американские Switchblade, самая маленькая версия которого вообще предназначена для уничтожения пехоты противника. Как и турецкий Kargu, созданный на платформе квадрокоптера и фактически несущий мину направленного действия типа МОН-50 или Claymore.

В то же время уже существуют барражирующие боеприпасы, которые могут действовать на расстояние в сотни километров. В частности, израильские HERO от Uvision, самые большие из которых летят на дальность более 100 км.

А атака Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода является первым случаем, который продемонстрировал, что дроны-камикадзе могут стать оружием гораздо более высокого уровня, чем сейчас.

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