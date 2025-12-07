Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

В ночь на 7 декабря Саратов и Энгельс атаковали беспилотники, в результате чего местные жители слышали громкие взрывы.

По сообщениям российских пабликов, среди ночи в Саратове объявили воздушную тревогу из-за дронов. В центральной и северной части города раздалось около 5 взрывов.

Местный аэропорт был закрыт.

Видео дня

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных писал о возгорании на саратовском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Напмним, это предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую. Также пораженный завод задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Удары по НПЗ

Буквально 28 ноября Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже подергался атаке украинских дронов. Тогда там произошли взрывы с возгоранием. "В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - говорилось тогда в сообщении Генштаба ВСУ.

В ноябре фиксировались несколько атаки на Саратовский НПЗ. В частности, в ночь на 3 ноября произошло попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок.

Также сообщалось о поражении этого завода 11 и 14 ноября. Тогда распространялась информация о приостановлении работы этого НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: