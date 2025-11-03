Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

В ночь на 3 ноября на территории России подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Отмечается, что Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Также в Генштабе проинформировали, что нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганской области.

"Поражен склад материально-технических средств в населенном пункте Роскошное и подвижной склад горюче-смазочных материалов в Должанске. Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы государства-террориста с целью лишить его возможностей продолжать агрессию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Саратов атаковали дроны, после чего вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. В сети появились кадры с моментом удара.

2 ноября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе в Краснодарском крае.

