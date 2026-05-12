Украинская разведка раскрыла подробности о боевых машинах, защищающих Москву

Интерактивную 3D-модель и более полусотни предприятий кооперации по производству российской боевой машины 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса"Панцирь-С1" обнародовало ГУР МО Украины – именно эти установки защищают Москву. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, противник применяет "Панцирь" для прикрытия небольших важных районов, точечных военных и промышленных объектов, усиления группировок противовоздушной обороны на малых и предельно малых высотах от массированных ударов средств воздушного нападения. ЗРГК "Панцирь-С1", в частности, еще в 2023 году были размещены на крышах зданий в центре Москвы, в том числе для прикрытия Кремля.

Основным боевым средством комплекса является боевая машина, на которой установлены средства обнаружения, сопровождения и поражения. Особенность этого комплекса – в сочетании ракетно-пушечного вооружения, что позволяет вести непрерывный огонь на различных расстояниях и высотах.

Специалисты ГУР обнародовали интерактивную 3D-модель с обозначением основных составляющих боевой машины 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" и данные 52 предприятий, привлеченных к ее производству.

Как подчеркивают в разведке, десять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Среди них: Казанский электротехнический завод, который производит и поставляет для "Панцирей" блоки измерения углового ускорения и блоки источника резервного питания;

АО "Центр коммерциализации технологий" – поставляет блоки вычислительной системы 1ВС1-1к;

Армавирский электротехнический завод, изготавливающий электровентиляторы для станции обнаружения целей.

"Синхронизация санкционного давления, усиление контроля за соблюдением введенных санкций, реальная ответственность за их нарушение – основные факторы для ограничения военных возможностей агрессора и установления мира и стабильности в мире", – отмечают в ГУР.

Разведка раскрыла детали о российском дроне "Клин"

Как писал УНИАН, ГУР Минобороны Украины обнародовало интерактивную 3D-модель, информацию об основных составляющих и компонентах баражирующего боеприпаса "Клин", который имеется на вооружении РФ. Беспилотник разработки и производства ООО "Робоавиа" имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", длина которого 1,6 метра, размах крыльев – 1,9. В качестве силовой установки используется бесколлекторный электродвигатель Scorpion F-4225-500KV V2, производства КНР. Противник заявляет о наличии морской и сухопутной модификаций.

