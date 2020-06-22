Украина призывала прекратить огонь на Донбассе в условиях пандемии – Зеленский

По словам президента, украинская сторона делает все для того, чтобы в ближайшие месяцы состоялась встреча в нормандском формате.

Украина обращалась с призывом о прекращении огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.

Читайте такжеЗеленский рассказал, поехал ли бы он на парад в МосквуОб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы обращались на Минской площадке с призывом о прекращении огня. Сейчас гораздо больше более важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно. Сейчас мы изменили подход к Минскому процессу, в нашу делегацию (в Трехсторонней контактной группе) вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства», – заявил Зеленский.

Он убеждает, что украинская сторона делает все для того, чтобы в ближайшие месяцы состоялась встреча в нормандском формате.

«Что касается помощи, мы отправляем гуманитарные конвои на ту сторону, гуманитарные грузы от Красного Креста также. К сожалению, та сторона не прислушивается и не открывает доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ. Тем не менее, как вы сказали, мы все еще верим в достижения мира дипломатическим путем). Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что Россия не может быть возвращена в состав «Большой семерки», пока не произойдет полного восстановления территориальной целостности Украины. Мы благодарны за эту поддержку. Только всем миром надо давить на Россию, иначе результата не будет», – добавил Зеленский.

Ранее УНИАН писал, как Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать верить или не верить Путину.

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