Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на оккупированной части Донецкой области пол десятка российских панцерников Т-72.

На Донбассе российские оккупационные подразделения подтягивают тяжелую технику к линии соприкосновения.

Читайте такжеДерзко и агрессивно: на передовой рассказали, как оккупанты нарушают перемирие на Азове (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Танки и реактивные системы залпового огня – очень близко к передовой», – говорится в сюжете.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотного воздушного разведчика накануне зафиксировали на оккупированной части Донецкой области вблизи Новоселовки пол десятка российских панцерників Т-72. А в Луганской области неподалеку от Хрустального обнаружили свыше двух десятков снаряженных и готовых к залпам установок «Град».

Военные утверждают, что оперативная ситуация на разных участках фронта очень разнится, но всюду в воздухе висит безумное напряжение.

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Автор: Катерина Шварц