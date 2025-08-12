Были выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны.

На Покровском направлении российские оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию позиций украинских войск. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

Он отметил, что за сутки на Покровском направлении российские оккупанты совершили 35 попыток потеснить наши подразделения.

Наибольшая активность врага наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое и Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

"Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - заявил Ковалев.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 беспилотник, одну антенну связи и один мотоцикл. Кроме того, были повреждены одна пушка и два мотоцикла захватчиков.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что российским оккупантам удалось просочиться на север от Покровска, найдя слабое место на стыке обороны двух бригад.

По его словам, в случае, если россиянам удастся закрепиться в этих населенных пунктах, то это создаст дополнительную угрозу для города Доброполье, который расположен между Покровском и Константиновкой.

