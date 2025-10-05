Это сделано благодаря контрмерам ВСУ.

Украинские защитники проводят контрмеры в Днепропетровской области, благодаря чему за прошедшие сутки оккупантам не удалось продвинуться на этом направлении.

Об этом сообщил офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

В то же время Шаповал сообщил, что россияне нанесли два удара фугасными авиабомбами в районе Синельниково.

Ситуация на Днепропетровщине

3 октября проект DeepState сообщал, что Силы обороны Украины зачистили от оккупантов Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Январское на Днепропетровщине.

В частности сообщалось, что в сентябре бойцы 3 штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям.

Украинские военные опровергли заявления россиян о захвате населенного пункта Вербово на Днепропетровщине. Как сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, Вербово находится под контролем бойцов бригады.

