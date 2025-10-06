Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт в Днепропетровской области. Речь о селе Малиевка, которое находится в Синельниковском районе области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что также враг продвинулся вблизи Вороного на Днепропетровщине.

Кроме того, фиксируется продвижение оккупантов в Запорожской области – вблизи Новоивановки и Охотничьего.

Видео дня

В то же время в Донецкой области враг продвинулся в районе н.п. Белая Гора.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 6 октября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 172 боевых столкновения с противником. Больше всего – на Покровском направлении. Там оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Тем временем на Добропольском направлении российские захватчики оказались в окружении, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, такое положение является серьезным вызовом для врага. Он добавил, что россияне прилагают все усилия, чтобы деблокировать свои войска в районе Доброполья Донецкой области.

