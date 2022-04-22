Защитники города просили только боеприпасы.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов рассказал, как происходили поставки всего необходимого в Мариуполь.

Об этом шла речь в интервью Данилова "Украинской правде".

"Этого не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что надо, то они (защитники города - УНИАН) просили боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это тоже доставляли", - сказал он.

Сейчас, по словам Данилова, ситуация в городе сложная.

"Но я могу сказать, что она там никогда не была легкой. Поверьте, делается все, что возможно и невозможно. ... То, что касается Мариуполя. Я хочу, чтобы мы с вами осознавали, что сейчас благодаря тому, что ребята там находятся, то, что они там делали и делают, они оттягивают на себя крупные группировки российский войск, именно на себя...", - прокомментировал он.

Как писал УНИАН, с первых дней полномасштабного вторжения России Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

В последние дни оккупанты сосредотачивались на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

Советник главы ОП Алексей Арестович считает это решение свидетельством того, что у России просто нет достаточного количества войск сейчас, чтобы взять под контроль огромную площадь предприятия.

Британская разведка считает, что отказ Путина штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

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