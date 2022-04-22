По его убеждению, в итоге Россия "просто развалится", а Беларусь станет свободной демократической страной.

Идеальным вариантом окончания войны России было бы возвращение Украине оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Суспильному".

На вопрос интервьюера относительно того, каким Данилов видит идеальное завершение войны, он ответил:

"Украина - это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам", - ответил он.

Что касается страны-агрессора, то секретарь СНБО уверен, что она "просто развалится".

В то же время Беларусь, по его мнению, пойдет по другому сценарию и станет дружественной к Украине.

"Это обязательно будет происходить( смена власти-УНИАН), потому что это жизнь. Некоторым хочется, чтобы это произошло быстро, но оно не всегда так получается", – отметил Данилов.

Он уверен, что Беларусь будет свободной демократической страной.

Относительно России, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

Также Данилов ранее говорил о планах России по создание концентрационных лагерей для украинцев.

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