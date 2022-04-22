Идеальным вариантом окончания войны России было бы возвращение Украине оккупированных Крыма и Донбасса.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Суспильному".
На вопрос интервьюера относительно того, каким Данилов видит идеальное завершение войны, он ответил:
"Украина - это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам", - ответил он.
Что касается страны-агрессора, то секретарь СНБО уверен, что она "просто развалится".
В то же время Беларусь, по его мнению, пойдет по другому сценарию и станет дружественной к Украине.
"Это обязательно будет происходить( смена власти-УНИАН), потому что это жизнь. Некоторым хочется, чтобы это произошло быстро, но оно не всегда так получается", – отметил Данилов.
Он уверен, что Беларусь будет свободной демократической страной.
Относительно России, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – добавил секретарь СНБО.
Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.
Также Данилов ранее говорил о планах России по создание концентрационных лагерей для украинцев.