Маск лично отказал в доступе к Starlink на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину глава компании SpaceX отклонил запрос украинской стороны на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях.

Об этом заявил аналитик и президент Eurasia Group Ян Бреммер, сообщает Businessinsider.

Как пишет издание, Маск лично отказал в доступе к Starlink на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Видео дня

По словам Бреммера, в личной беседе Маск объяснил, что этот шаг может привести к "потенциальной эскалации" конфликта. Маск также считает, что попытка отвоевать полуостров у российских войск может привести к ядерной войне.

Starlink для Украины:

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету.

Уже 27 февраля Маск согласился предоставить оборудование. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

По состоянию на 22 августа 2022 года Украине работало около 18 тысяч станций Starlink.

Скандальные комментарии Илона Маска относительно ситуации в Украине

3 октября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН. При этом Маск путал понятия "референдум" и "выборы", называя то, что произошло в 4 областях Украины 23-27 сентября, "выборами".

Также он убежден, что Украине надо отказаться от Крыма и обеспечить водоснабжение полуострова. Мол, попытка вернуть Крым повлечет много жертв и может спровоцировать ядерный удар.

Более того, миллиардер выступил за нейтральный статус для Украины.

На сообщения Маска отреагировали не только возмущенные пользователи Сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя его заявления, подчеркнул, что не стоит прикрывать словом "мир" призывы к захвату новых территорий и убийству тысяч невинных украинцев.

А президент Литвы Гитанас Науседа предложил миллиардеру представить, что кто-то пытается украсть колеса его Tesla и утверждает, что они проголосовали за это.

Позже в Белом доме также прокомментировали "мирный" план Маска, подчеркнув, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

В России "мирную инициативу" Маск восприняли крайне положительно.

В конце концов Маск решил исправить ситуацию и заявил, что "очень поддерживает Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

Вас также могут заинтересовать новости: