Проблемы имели место вдоль линии фронта в восточной части Харьковской области, Донецкой и Луганской областях.

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на статью Financial Times, в которой говорилось о перебоях в работе терминалов Starlink, которые есть на балансе бойцов ВСУ.

Об этом говорится в твитах Маска.

Отвечая на публикацию FT, Маск заявил, что в статье приведены ошибочные данные относительно отправленных Украине терминалов.

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По его словам, эта сделка обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов долларов.

"Что касается того, что происходит на поле боя, это засекречено", - ответил Маск.

Накануне Financial Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что терминалы Starlink дают сбой в работе во время захода украинских военных на оккупированные территории и решающих боев с врагом.

Это, по словам украинского источника, вызвало панику среди бойцов.

Координатор благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын отметил, что проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пыталась предотвратить ее неправомерное использование российскими войсками.

Два западных чиновника заявили, что им известно об отключении связи, но они отказались от дальнейших комментариев, в том числе относительно их местонахождения.

Starlink для Украины

Сейчас в Украине работает около 18 тысяч станций Starlink. Они помогают украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в сложных условиях.

26 февраля глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

В РФ за этого даже стали угрожать Маску. В частности, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил предпринимателя, что ему "придется отвечать по-взрослому" за передачу Украине станций Starlink. Маск, отвечая на угрозы, иронически написал: "Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

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