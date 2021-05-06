Георгий Тука

Почти 530 тысяч жителей ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщают в МВД РФ. И хотя в действительности количество украинских граждан, пожелавших получить российский паспорт, вероятнее всего, несколько меньше – 400-450 тысяч, нельзя утверждать, что этим все ограничится. Это число постепенно будет расти.

С начала этого процесса паспортизации Москва была очень недовольна темпами: российское руководство рассчитывало на километровые очереди мечтающих получить красную книжицу, но на деле все оказалось совсем не так. Когда я еще работал в министерстве, мы получали скрины официальных документов из Ростова, которые приходили в адрес так называемых руководителей "ДНР" и "ЛНР", где прямо давались директивы в приказном порядке подключать к процессу паспортизации военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов, служащих правоохранительных органов, государственных служащих, причем обязательно с членами их семей. Вплоть до увольнения тех, кто не будет реализовывать эти мероприятия!

Жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта, сложно назвать людьми с полноценным российским гражданством

Поэтому, с одной стороны, нельзя исключать, что шаг за шагом будут вводиться какие-то новые ограничительные мероприятия, заставляющие людей получать паспорт РФ. Например, сейчас в Донецке издали распоряжение, согласно которому местные пенсионеры, для получения благотворительной помощи из России (она называется "пенсией ДНР", но на самом деле юридически таковой не является), теперь обязаны предъявить в "пенсионном фонде" письменное свидетельство того, что они не получают пенсию в Украине. Точно так же могут вводиться и другие ограничительные меры такого плана, только это уже будет касаться не получения пенсий в Украине, а наличия российского паспорта.

Правда, жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта, сложно назвать людьми с полноценным российским гражданством. Во-первых, гражданство предоставляется указом президента, а не раздачей паспортов. Во-вторых, в тех паспортах, которые получают граждане Украины, временно проживающие на оккупированной территории Донбасса, отсутствует графа о прописке. Таким образом, все эти люди в подвешенном состоянии (хотя уже появились лихачи, которые за деньги помогают получить липовые прописки). В-третьих, люди, получившие паспорта, не имеют права участвовать в выборах в России: казалось бы, у тебя есть паспорт, ты вроде бы гражданин РФ, но голосовать не можешь, поскольку не прикреплен ни к какому избирательному участку.

С другой стороны, в Украине все еще есть люди, которые годами мечтают стать гражданами РФ, на это нельзя закрывать глаза. Такие люди есть и в Киеве, и в Одессе, и во Львове…

В Украине все еще есть люди, которые годами мечтают стать гражданами РФ, на это нельзя закрывать глаза

В целом, процесс паспортизации жителей оккупированных территорий – это грубое нарушение всех международных норм и прав, о чем заявляли не только власти Украины, но и наши международные партнеры с момента, когда стартовал этот процесс, с 2018 года. А какая "задача максимум" стоит перед российским руководством? Сколько людей они намерены "осчастливить" российским паспортом? Точных данных нет. Вероятнее всего, стоит задача выйти на уровень 70-80% населения, которое сейчас проживает на оккупированных территориях.

Это необходимо для политического веса самого процесса паспортизации. И это будет играть значимую роль, когда можно будет апеллировать к тому, что подавляющее большинство граждан, которые проживают в ОРДЛО, – это граждане Российской Федерации. В дальнейшем этим можно будет с легкостью манипулировать в политических целях.

Для Украины эти граждане с российскими паспортами станут большой проблемой в будущем. И дальнейшая паспортизация ОРДЛО будет иметь опасные для Украины политические последствия. Какие именно – наилучшим образом демонстрирует пример Молдовы.

Для Украины эти граждане с российскими паспортами станут большой проблемой в будущем

Когда президентом Молдовы была избрана Майя Санду, она заявила, что будет настаивать на выведении "миротворцев" с территории Приднестровья. В ответ на это один из российских сенаторов написал в Твиттере, что на территории "ПМР" проживает 240 тысяч граждан Российской Федерации, и Россия будет защищать интересы своих граждан в любой точке земного шара, а заявления каких-то президентов по этому вопросу Москву совершенно не интересуют.

Примерно такая же история будет и у нас на Донбассе. Ведь теперь Россия получит "легитимный повод" для защиты своих граждан, вплоть до применения регулярных российских военных формирований.

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

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