Белорусам рекомендуют избегать контактов с российскими оккупантами.

Населению пгт. Брагин в Гомельской области Беларуси рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, подразделения которых отведены из зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным штаба, среди российских оккупантов в Украине распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне.

"Населению белорусского пгт Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, которые отошли из загрязненной зоны", – сказано в сообщении.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС. Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции под принуждением до фактического завершения процесса.

1 апреля член Общественного совета при ДАЗВ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиактивной пылью.

По данным Генштаба, облучившихся на ЧАЭС оккупантов лечат в Белоруси как "раненых".

Вас также могут заинтересовать новости: