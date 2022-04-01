Оккупанты получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

В белорусском центре радиационной медицины разместили российских оккупантов, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, которые получили значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 марта вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отметила, что российские военнослужащие, которые рыли окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заслуживают быть номинированы на Премию Дарвина.

Она отметила, что Премия Дарвина - это "виртуальная ежегодная премия, которую присуждают лицам, которые самым нелепым образом погибли или потеряли способность иметь детей и, таким образом, лишились возможности сделать свой вклад в генофонд человечества".

Верещук отметила, что они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах.

Она заметила, что это тот случай, когда враг "внушает ужас из-за опилок у него в голове".

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