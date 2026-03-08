Дроны нанесли удар по ключевому объекту нефтяной логистики в России

Повреждение объекта влияет на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке.

В ночь на 8 марта беспилотники нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Армавир" в Краснодарском крае России.

Как сообщили мониторинговые каналы, в результате удара на объекте начался пожар. На видео, распространенных местными жителями, видно, как от горящих резервуаров поднимается столб дыма.

Видео дня

Украинский OSINT-проект "КиберБорошно" сообщил, что линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Армавир" является узловым объектом трубопроводной логистики нефтепродуктов.

"ЛВДС является одним из звеньев энергетической цепи, поэтому ее повреждение влияет на всю систему транспортировки нефтепродуктов на этом участке", – говорится в сообщении OSINT-проекта.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что к тушению пожара площадью 700 кв. м было привлечено 120 спасателей и 38 единиц техники.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, украинские дроны поразили одного из крупнейших производителей метанола в России и Европе. Речь идет о заводе "Метафракс Кемикалс", расположенном в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

А 19 февраля СБУ устроила "хлопок" на нефтебазе "Великолукская" в России. На нефтебазе прогремели как минимум четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар.

Эта нефтебаза расположена в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины. На объекте хранились дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

Вас также могут заинтересовать новости: