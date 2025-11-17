Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" в октябре возглавила рейтинг эффективности БПЛА по данным ситуационной системы "Дельта". За месяц ее беспилотники зафиксировали 548 пораженных воздушных целей — это лучший показатель среди всех украинских производителей дронов данного класса.

Ключевым фактором такого успеха стал дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR". Эта модель уже продолжительное время удерживает лидерство по количеству сбитых российских разведывательных и ударных БпЛА, подтверждая репутацию одного из самых результативных средств борьбы с беспилотниками и барражирующими боеприпасами оккупантов.

В компании подчеркивают, что высокий показатель — не случайность, а следствие постоянной инженерной эволюции: каждое обновление учитывает опыт экипажей на линии фронта, конструкция регулярно дорабатывается, а новые решения обкатываются непосредственно в боевых условиях.

"Мы не останавливаемся. Каждый день ищем новые решения. Внедряем и совершенствуем", – отмечают в компании "Генерал Черешня" в Facebook.

Развитие беспилотников компанией "Генерал Черешня"

в компании "Генерал Черешня" параллельно расширяют собственную линейку перехватчиков и работают над новыми инженерными разработками, призванными усилить украинскую защиту от вражеских дронов.

Недавно, к примеру, было объявлено о запуске серийного производства нового перехватчика для уничтожения ударных российских БПЛА типа "Шахед" — модели "Генерал Черешня Bullet".