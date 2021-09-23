За минувшие сутки по сравнению с предыдущими интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла.

В среду, 22 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке по состоянию на 7:00 23 сентября.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воинов удовлетворительное. Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки по сравнению с предыдущими интенсивность боевых действий на линии соприкосновения значительно возросла. По информации штаба, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеУкраина не засыпала, ведь это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, раздающихся на Донбассе - ЗеленскийВ направлении Светлодарска боевики открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы. На Приазовье трижды применили беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывали ВОГ-17 возле Павлополя и дважды возле Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов оккупанты трижды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из трех обстрелов велись в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем. Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, 23 раза выстрелив из минометов калибра 120 мм.

23 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск пока не зафиксировано.

Ранее в сети показали, во что боевики превратили Донецкий аэропорт. С начала оккупации Россией части Донецкой области российские наемники фактически его уничтожили.

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Автор: Катерина Комолова