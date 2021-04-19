Боевик оккупационных сил РФ на Донбассе выстрелил из автомата в 15-летнюю местную жительницу.
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Об этом сообщается на сайте ГУ разведки Минобороны.
"По информации военной разведки Украины 18 апреля военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевик попытался сбежать на подконтрольную ВСУ территорию, но был схвачен российскими наемниками возле населенного пункта Счастье.
Разведка обнародовала доказательство - перехваченный телефонный разговор боевиков.
"По информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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