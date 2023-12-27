Сообщается, что за последние девять месяцев Украина совершила более 150 атак на Крым.

Уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" в оккупированном Крыму стал не только еще одним ударом по Черноморскому флоту РФ, но и продемонстрировал, что Киев по-прежнему решительно настроен освободить полуостров, пишет The Times.

"Украина продолжает настойчиво наносить удары по объектам в Крыму, в частности по портам, в которых находятся военные корабли Черноморского флота. Это стало возможным благодаря поставке западными партнерами ракет воздушного базирования большей дальности, в том числе Storm Shadow, разработанной Великобританией и Францией. Это позволило украинским Воздушным силам нанести удары вглубь территории РФ и аннексированного Крыма в относительной безопасности", - говорится в публикации.

Также отмечается, что президент РФ Путин никогда добровольно не отдаст Крым из-за его стратегической важности:

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"Кремлю нужен Крым, потому что ключевой порт полуострова Севастополь обеспечивает Москве доступ к Средиземному морю и далее к Атлантике. Этот доступ также позволил Москве поддерживать блокаду украинских портов. Севастополь - единственный для России по-настоящему теплый порт, а значит, он не замерзает зимой. Именно по этой причине украинские военные направили свое самое мощное и точное оружие на российские цели на полуострове".

В статье указывается, что за последние девять месяцев Украина совершила более 150 атак на Крым и порты Черноморского флота:

"Оружие глубокого удара, такое как Storm Shadow, установленное на украинских бомбардировщиках Су-24, поставило весь флот в зону досягаемости".

Удар по БДК "Новочеркасск"

Как писал УНИАН, в ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск".

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все, кто был на борту БДК "Новочеркасск", погибли.

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