Взрыв такой силы вызвала "практически не защищенная" боевая часть беспилотника.

В результате уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" российские оккупанты могли потерять около двух тысяч ударных беспилотников "шахед". Об этом в эфире телемарафона сказал военный аналитик, полковник запаса Петр Черник.

По его словам, взрыв такой силы вызвала "практически не защищенная" боевая часть беспилотника.

"Там совсем другой принцип монтирования боевой части. Она практически не защищена, так как не имеет такой толстой стенки, как имеет снаряд. Высока вероятность, что именно это и запылало, и если это действительно так, то это минус где-то 2 тысячи "шахедов". Это добротный результат", - отметил эксперт.

Черник также подчеркнул, что мощная детонация на "Новочеркасске" скорее всего была вызвана именно "шахедами", которые находились на его борту.

"Очень сильно оно горело. Крепко горело. Мы же понимаем, что горит там, где есть то, что может сгореть. Я больше склоняюсь, что все же "шахед", - резюмировал военный аналитик.

Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск"

Утром 26 декабря воздушные силы подтвердили уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Тактическая авиация атаковала его крылатыми ракетами.

В РФ подтвердили удар по "Новочеркасску", но в то же время заверили, что сбили два украинских Су-24.

Между тем представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что от российского корабля "Новочеркасск" остался "скелет", при этом его экипаж погиб.

В свою очередь министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что за последние четыре месяца уничтожено 20% ЧФ России.

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