Гуменюк раскрыла версию, почему "Новочеркасск" так мощно сдетонировал.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк относительно удара по вражескому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии отмечает, что такая мощная детонация была вызвана не просто горючим.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о "триумфальном" событии по уничтожению важной единицы Черноморского флота РФ.

"Очевидно, феерическая. Взрывно-феерическая, я бы даже сказала. Потому что действительно взрыв был мощный. Детонация - долговременная. Пожар - масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных, потому что провести боевую работу - это половина дела. Далее надо будет собрать исчерпывающую информацию о ее результатах", - отметила пресс-секретарь.

Она также указала, что "такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля".

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов, - то, что они не могут себе позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности по использованию и знаменитого Керченского моста и других транспортно-логистических маршрутов. Следовательно, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный", - сказала Гуменюк.

На вопрос, могло ли быть восстановлено сообщение через Керченский мост, она отметила, что пока нет такой информации.

"Знаем, что был перекрыт, и знаем, что очень большие районы, не только вокруг порта, окружены войсками. И они действительно находятся в некоторой панике, наверное, и растерянности. Потому что действительно такое поражение для них было сюрпризом", - добавила начальница координационного пресс-центра.

Также на вопрос о текущем базировании Черноморского флота Гуменюк отметила, что уже несколько суток подряд корабельная группировка врага не фиксируется в открытом море.

"Они не выходят на боевое дежурство. Во-первых, и погода этому не способствовала. Были мощные штормы - 5-6 баллов. Это для Черного моря действительно очень большая сила моря. И, впрочем, мы видим, что и ракетоносители они не использовали длительный период, - более трех недель не выводили их на дежурство. Потом один был такой случай, очевидно для проведения слаживания с тактической авиацией. И очень быстрое заведение снова к пункту базирования", - рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что сейчас российские оккупанты рассредоточили свои корабли по разным портам, по разным бухтам. "В большинстве сосредоточены они в Новороссийске. И вот такая опрометчивость с Феодосией, предполагая, что это достаточно далеко. Они теперь знают, что "далеко" для нас, - это недостаточно далеко", - сказала Гуменюк.

ВСУ сегодня уничтожили в Феодосии "Новочеркасск"

Сегодня Вооруженные Силы Украины подарили украинцам еще один рождественский подарок и уничтожили большой десантный корабль российских оккупантов.

Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Вас также могут заинтересовать новости: