Возможно, вместе с десантным кораблем разрушена портовая инфраструктура и повреждены суда обеспечения.

Все, кто был на борту десантного корабля Черноморского флота России "Новочеркасск", погибли. Об этом во время брифинга заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, он ответил на вопрос, может ли быть восстановлен "Новочеркасск", который ВСУ поразили в районе города Феодосия во временно оккупированном Крыму.

"От этого корабля остался один "скелет". Сгорело все дотла. После такого взрыва, понятно, что не только сам корабль уничтожен. Возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то суда обеспечения, которые были рядом и точно-экипаж корабля...", - сказал Игнат.

Он добавил, что уничтожение этого корабля и оккупантов - мощное событие для ВСУ, которого удалось достичь, благодаря совместной работе, скоординированным действиям различных подразделений ВС Украины.

Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ сделали украинцам еще один рождественский подарок - уничтожили большой десантный корабль российских оккупантов "Новочеркасск", который находился в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что мощная детонация, которая произошла во время взрыва, вызвана не просто горючим. Взрыв был мощный, детонация - долговременная. По мнению экспертов, предположительно, на борту было много взрывоопасного оружия, вооружения.

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