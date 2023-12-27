Конкретные результаты удара по этому ВДК еще верифицируются, но погибших точно гораздо больше, чем говорят российские власти.

На борту большого десантного корабля "Новочеркасск" во время атаки ВСУ могли находиться около 80 человек. Об этом сказал пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода".

"Такие корабли обычно без экипажа не оставляют. И даже несмотря на то, что он находился в порту в момент атаки, довольно большая часть экипажа должна была находиться на борту. А экипаж там составляет около 80 человек, учитывая тип этого корабля. Там могли быть еще и посторонние лица", - прокомментировал он.

Как пояснил Плетенчук, организация службы на корабле означает, что там на постах должны быть люди в разных боевых частях – в рубке, на вооружении, на радиоузле. Поэтому, учитывая характер повреждений, погибших россиян значительно больше, чем заявляют оккупационные власти Крыма.

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Представитель ВМС отметил, что конкретные результаты удара по российскому кораблю еще верифицируются, поскольку проводить разведку на оккупированной территории "нелегкое дело".

В то же время, по его словам, потеря ВДК, прежде всего, - серёзная потеря логистического инструмента россиян, поскольку они сейчас фактически не используют Керченский мост для военной логистики из-за повреждений, которые получила конструкция переправы в результате спецопераций украинских сил. Поэтому сейчас используют именно морскую логистику.

"Впечатляя характер детонации, можно сделать предположение с большой долей вероятности, что этот корабль, кроме штатного вооружения, имел на борту дополнительное вооружение. Честно говоря, даже штатного вооружения - это 320 единиц "Града", например, которые он должен иметь при себе, тоже достаточно для достопочтенного взрыва. Но тот взрыв, который там произошел, указывает на то, что видимо там был не только "Град", - отметил Плетенчук.

По его информации, корабль фактически уничтожен и он, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Удар по "Новочеркасску" - что известно

В ночь на 26 декабря ВСУ поразили большой десантный корабль российского флота "Новочеркасск" в Феодосии. Тг-канал Astra со ссылкой на свои источники сегодня сообщило, что на борту атакованного БДК "Новочеркасск" в Феодосии находились 77 членов экипажа, из них 33 пропали без вести, 23 ранены, один погиб. Также сообщается, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Как сообщают российские тг-каналы, ВДК "Новочеркасск" был под завязку гружен боеприпасами, которые сдетонировали. Отмечается, что на борту корабля были ракеты типа "Калибр", а также авиабомбы КАБ-500.

Кроме того большая часть экипажа корабля по приказу командования отдыхала на борту, а не в казармах и отелях, поэтому потери могут быть очень значительными.

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