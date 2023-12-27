Генерал считает, что следующий год может быть тяжелее для Украины, потому что "должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий".

Генерал Александр Тарнавский, который является командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", прокомментировал возможность завершения войны в следующем году и прогнозирует, что следующий год может быть тяжелее для Украины. Об этом он сказал в интервью ВВС.

Так, давая прогноз того, что будет происходить на фронте после Нового года, Тарнавский сказал: "Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выходу на наши границы, оно будет еще сложнее".

Он отметил, что враг об этих намерениях Украины знает и будет делать все для того, чтобы мы их не выполнили.

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"Поэтому, как говорят, нам - удачи, ну, а им - они свой выбор сделали. Поэтому я говорю, что год будет тяжелый", - подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он, что реально в следующем году завершить войну, Тарнавский ответил: "Вопрос "завершить войну" я никогда не задаю. Вопрос - одержать победу. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа".

Возможно ли завершение войны в 2024 году - Зеленский назвал условие

Как сообщал УНИАН, в этом месяце во время итоговой пресс-конференции президента Владимира Зеленского также спрашивали, возможно ли завершение войны с Россией в следующем 2024 году.

Глава государства отметил, что это зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от самих украинцев. "Если мы не потеряем нашу устойчивость, мы завершим войну раньше", сказал Зеленский.

Он отметил, что пока никто не знает, завершится ли война в следующем году. "Даже те почтенные люди, командиры, наши или западные, когда они говорят, что это война на многие годы, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - сказал глава государства.

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