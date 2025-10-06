По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, Украине необходимо быстро двигаться в этом направлении.

Утром 21 ноября 2024 года российские оккупанты нанесли по Днепру удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Это событие стало одним из индикаторов "технологического отставания" Украины, заявил экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также посол Украины в Великобритании подчеркнул, что Украина зависима в сфере космических технологий.

"Для нейтрализации такой угрозы нужно иметь или аналогичную систему, или систему, которая фиксирует старт такой ракеты, рассчитывает ее траекторию и определяет район поражения, и наконец — систему дальней противоракетной обороны", — подчеркнул он в своей статье для портала "Милитарный".

Из-за того, что у Украины отсутствуют какие-либо развитые ракетные или космические технологии, требовались решения "как действовать дальше". И если на воде, в воздухе и на земле подобные решения были найдены, то "время посмотреть в космос".

"Потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах", — констатировал Залужный и добавил, что именно в космосе Украине необходимо как можно быстрее достичь радикальных технологических технологий. Хотя в прошлом Украина была в пятерке космических держав мира.

По словам экс-главнокомандующего ВСУ, космическая инфраструктура Украины должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, регуляторные механизмы и наземные комплексы. Это позволило бы обеспечить навигацию, разведку, телекоммуникацию и нацбезопасность. Иначе Украина всегда будет жить с риском для оперативности и автономности.

Другие заявления Валерия Залужного

Ранее УНИАН сообщал, что ранее Залужный указал на проблему использования HIMARS в Украине. По его словам, из-за отсутствия и задержки в обмене информацией из космоса, Украина так и не использовала все возможности таких систем.

Кроме того, бывший главнокомандующий ВСУ называл условие победы Украины в войне. Устойчивость Украины в войне на истощение полностью зависит от ситуации на фронте.

