Залужный заявил, что эффективность управления войсками снижает отсутствие органа управления разведкой на стратегическом уровне.

Украина так и не использовала все возможности таких систем, как HIMARS, из-за отсутствия и задержки в обмене информацией из космоса. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем материале для Militarnyi.

"В свое время, описывая реформу системы управления, я вспоминал, что в то время, как кстати и сейчас, проблемой, которая достаточно существенно снижала эффективность управления войсками, было отсутствие органа управления разведкой на стратегическом уровне и, соответственно, комплекта сил и средств", - объяснил он.

По словам Залужного, эта проблема стала еще более ощутимой с появлением у ВСУ новейшего вооружения.

Видео дня

"Самого факта получения такого вооружения оказалось мало. Ведь сама идея изобретения объекта, его доразведка и подготовка исходных данных для самого поражения требовали одного - немедленного принятия нами решения по организации обмена разведывательной информацией именно в режиме реального времени", - подчеркнул экс-главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что у ВСУ часто не было необходимых данных для осуществления ударов. По его словам, те данные, которые поступали через выделенные каналы, часто передавались с опозданием.

"Такого органа, как и функции разведывательного обеспечения, Генеральный штаб, конечно, не имел и не имеет. Логично, именно из-за отсутствия и задержки в обмене специфической информацией из космоса, не удалось использовать полный потенциал таких систем как HIMARS. Впоследствии из-за реакции России их стратегическое значение существенно уменьшилось", - заявил экс-главнокомандующий ВСУ.

Страны НАТО делают большие ставки на системы HIMARS из-за Украины

Ранее Business Insider писало, что союзники по НАТО, которые граничат с Россией, демонстрируют заинтересованность в ракетных системах HIMARS. Наблюдая за войной в Украине, страны Альянса считают способность наносить глубокие удары критически важной.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в разговоре с журналистами, что война в Украине показала то, что способность бить по глубокому тылу врага или по объектам на вражеской территории, является чрезвычайно важной.

Вас также могут заинтересовать новости: