'Программа-минимум для выживания': Залужный назвал условие победы Украины в войне

Инновации на поле боя помогают Украине наносить непропорциональные потери врагу, добавил дипломат и бывший главком ВСУ.

Победа Украины сегодня заключается в том, чтобы не дать России диктовать свои условия через войну, пишет посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для ZN.UA.

Дипломат отметил, что именно в этом заключается "программа-минимум для выживания" государства.

Залужный подчеркнул, что устойчивость Украины в войне на истощение полностью зависит от ситуации на фронте, которая определяется рядом факторов. Важнейшим является развитие и внедрение новейших технологий.

"Быстрое освоение этих технологий, их практическая апробация и масштабирование позволят выйти из позиционного тупика раньше, чем это сделают наши враги", - отметил дипломат.

По его словам, Украина компенсирует недостаток ресурсов за счет инноваций, нанося РФ непропорциональные потери. В то же время Россия уже пытается противодействовать этой тенденции.

"Преимущество Украины заключается в ее людях, которые не только остановили врага, но и превратили страну в центр инноваций на поле боя", - добавил Залужный.

Дипломат подчеркнул, что инновации будут формировать стратегию устойчивого сопротивления даже в затяжной войне, позволяя Украине адаптироваться и превращать конфликт в оперативно бессмысленный для России.

"Крайне важно перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищаться", - резюмировал Залужный.

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный впервые высказался о результате операции ВСУ в Курской области, назвав ее цену "слишком высокой".

В частности, анализируя прорыв ВСУ в Курской области, Залужный подчеркнул, что такие действия, "если они оправданы человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести".

