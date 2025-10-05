Новые дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов".

Российские оккупанты модифицировали "Шахеды", благодаря чему дроны теперь могут менять цели для удара пррямо во время полета. Об этом рассказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире "КИЕВ24".

"Что касается этой модификации, то это модель МС-236, которая была разработана с возможностью управлять дроном непосредственно во время полета. Это дает оператору возможность выбирать цели, отменять атаку или перенаправлять беспилотник на резервные объекты", - поделился эксперт.

Кушников подчеркнул, что такие дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов", так как они почти не имеют внешних отличий. Тем не менее, по его словам, у СБУ есть целый комплекс средств противодействия, способных уничтожать беспилотники различных типов.

Эксперт заявил, что Силы обороны уже сбили один из таких модернизированных "Шахедов" в июне этого года в Сумской области. Благодаря этому удалось изучить конструкцию дрона.

Что могут новые "Шахеды" россиян

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в последние два месяца россияне начали применять против Украины новые "Шахеды" с прямым управлением. По его словам, новые дроны имеют на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку оператору.

"Флеш" добавил, что модифицированные "Шахеды" получают сигнал не через мобильную связь, как стандартные версии этого дрона. Вместо этого беспилотник использует особый модем, который позволяет передавать по радиоканалам информацию напрямую россиянам.

