Это свидетельствует о технологическом прорыве такого оружия.

Россия начала кампанию против украинских поездов, атакуя подвижной состав далеко за линией фронта, чтобы посеять панику, нанести ущерб экономике и подорвать логистику. Об этом заявили украинские чиновники, передает The War Zone.

Последний удар был нанесен в среду вблизи города Бобровица, что на Черниговщине, около 160 км от российской границы.

По информации СМИ, поезд атаковали дроном типа "Шахед", который навели с помощью камеры ночного видения. На видео с места происшествия можно увидеть, как дроны сначала поражают локомотив, после чего вагоны.

"Нам всем очень повезло увидеть работу умных дронов Вооруженных сил России на железнодорожном поезде с оборудованием Вооруженных сил Украины, а также на топливных баках в районе Бобровицы, Черниговская область. Дроны поразили свои цели на ходу и избежали украинских самолетов, прикрывавших поезд, не дав им возможности сбить их", - похвастались в российском Telegram-канале "The_Wrong_Side".

Об использовании "Шахедов" во время этой атаки сообщало и украинское издание "Милитарный". Как пишет The War Zone, если эта информация подтвердится, то это будет еще одним технологическим прорывом для этого оружия.

"В марте 2024 года стало известно, что Россия установила камеры и сотовые модемы на небольшом количестве дронов Shahed. Это, вероятно, дало им возможность проводить воздушную разведку и отправлять изображения на родину через украинские беспроводные сети", - напомнили в публикации.

Несмотря на заявления россиян о том, что они поразили военную цель, прокуратура Черниговской области сообщила, что среди пораженных во время атаки были вагоны с зерном. По словам прокуроров, в результате ударов никто не пострадал, но 26 тысяч человек остались без света, а поезда были задержаны.

Несмотря на то, что обе стороны наносят удары по железнодорожной системе друг друга с начала полномасштабного вторжения, РФ усилила эти атаки с лета, начав массированные удары беспилотниками большой дальности, сообщил для Reuters председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, усиленные атаки БпЛА поразили десятки железнодорожных подстанций. Он подчеркнул, что такой значительный рост является результатом "резкого увеличения" количества дронов дальнего действия, которые производит военно-промышленный комплекс РФ.

"Раньше у них просто не было достаточно ресурсов для того, чтобы один боевой беспилотник, такой как Shahed, мог уничтожить локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать Shahed для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей", - объяснил Перцовский.

В то же время министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что российские обстрелы железной дороги "намеренно направлены на логистику и гражданскую инфраструктуру Украины с целью усиления давления на население и экономику страны".

"Цель таких атак очевидна - усложнить пассажирские и грузовые перевозки, нарушить стабильную работу транспорта и оказать дополнительное давление на население и экономику", - сказал он.

В свою очередь Украина также наносит удары по российской железной дороге. В частности партизаны "АТЕШ" заявили, что совершили диверсионное нападение на поезд, который находился в 800 км от Украины.

"Наш агент поджег релейный шкаф на железнодорожном участке между поселками Алтышево и Алатырь в Чувашии. Это повлекло перебои в движении поездов и задержку доставки боеприпасов и "Шахедов", которые оккупанты используют для ударов по мирному населению. Ранее мы уже наносили удары по этой логистической цепи в Мордовии", - рассказали партизаны.

Как писал УНИАН, ночью 2 октября враг нанес массированный удар по Одессе, в результате чего произошло попадание в железнодорожное депо, ранения получил машинист.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, были удары и по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе. Он отметил, что из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой.

Также сообщалось, что 25 сентября РФ атаковала Винницкую и Кировоградскую области, из-за чего была обесточена часть города и остановлено движение поездов. В "Укрзализныце" добавили, что в результате обстрелов были обесточены четыре участка, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.

