За сутки до массированной атаки Украина успела получить ракеты для систем ПВО, - Зеленский

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления.

Во время удара сегодня Россия применила значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также более 300 ударных дронов. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами оказались, в частности, Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровская область, Одесская область, Запорожье, Полтавская область, Сумская область.

"Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми", - подчеркнул он.

Президент Украины сказал, что силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству российских целей.

"За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Петриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы", - отметил он.

Глава государства рассказал, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.

Зеленский добавил, что сейчас украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию.

Отключение света в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по информации НЭК "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины, вызванной последствиями российских обстрелов, введены экстренные отключения электроэнергии.

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии по приказу НЭК "Укрэнерго" введены в Киеве. Графики при этом не действуют.

В то же время народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк ответил, когда ждать улучшения ситуации в энергетике. По его словам, россияне пытаются сделать все для того, чтобы киевляне остались без электроснабжения и теплоснабжения.

"Они бьют на постоянной основе и по генерации, и по операторам системы передач", - сказал политик.

