Россия нанесет массированный удар по Украине в ближайшие две ночи, – Зеленский

Украинским гражданам стоит обращать внимание на воздушные тревоги и идти в укрытия.

По имеющимся данным, Российская Федерация готовится сегодня или завтра ночью нанести комбинированный массированный удар по Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью программе Face The Nation на телеканале CBS News.

"Сегодня ночью или завтра ночью, по нашему мнению, нас ждет крупная атака со стороны России с применением дронов, крылатых ракет и баллистики. И мы видим подготовку. Всегда видим подготовку", – заявил Зеленский.

Вместе с тем он выразил благодарность Соединенным Штатам и европейским партнерам за предоставление разведывательных данных.

"Поэтому, когда мы знаем, что Россия готовится к крупной массированной атаке, несомненно, наши партнеры также знают. Может быть, не все детали, но мы знаем", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинцы должны быть очень осторожны и уходить в укрытие.

Вместе с тем, как сообщил глава государства во время вечернего обращения к нации, украинские оперативные службы находятся начеку из-за подготовки России к новому массированному удару.

"Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это наш ключевой приоритет", – добавил президент.

Отдельно он выразил благодарность каждому партнеру, всем лидерам, всем государствам, которые готовы помогать и полностью выполняют договоренности.

"Программа PURL должна работать – это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для "пэтриотов", и достаточные поставки зависят от Америки. Надеемся, что Украину услышат", – отметил президент.

Массированные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 690 средствами воздушного нападения – это 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Также была использована баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

25 мая в РФ заявили о намерении наносить "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

