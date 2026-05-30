Эксперт рассказал, чего следует ожидать от следующей массированной атаки России

Он утверждает, что была информация о том, что россияне готовили корабли к запуску ракет "Калибр".

От следующей массированной воздушной атаки РФ не стоит ожидать чего-то экстраординарного, поскольку россияне и в дальнейшем будут действовать в привычном для себя формате комбинированных ударов ракетами и дронами. Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"На сегодняшний день россияне использовали 82 баллистические ракеты "Искандер" при месячном выпуске 60 ракет. Конечно, у них еще есть определенное количество ракет С-300 и северокорейских KN-23. Впрочем, все равно, они уже все, что выпускают, - выстреляли", - сказал он в эфире Espreso.

По его словам, Россия вряд ли сможет существенно нарастить масштабы ракетных ударов по Украине, а основную ставку во время будущих атак, вероятно, сделает на массовое применение дронов и отдельных типов крылатых ракет.

"Что касается Х-101, то россияне выпускают более 60 ракет такого типа и уже использовали 89 ракет. Конечно, они могут напрячься и, как в феврале этого года, собрать больше ракет и что-то выпустить. Однако, думаю, запустят более 300 дронов. Возможно, могут использовать ракеты "Калибр", - пояснил Романенко.

Эксперт утверждает, что была информация, что россияне готовили корабли для запуска этих ракет. Он добавил:

"В этом месяце они вообще не выпускали ракеты этого типа. В общем, что бы ни говорил Шойгу, Россия будет обстреливать территорию Украины как обычно. Я бы не ожидал чего-то экстраординарного".

Массированный удар РФ

Ранее секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия может в любой момент нанести по Киеву новый удар.

