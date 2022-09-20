Мобилизованных россиян могут отправить на пополнение уже существующих подразделений.

В случае мобилизации в России потребуется несколько месяцев на экипировку и обучение новых солдат, прежде чем их отправят на войну в Украине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал США в отставке Бен Ходжес.

"Если предположить, что Кремль действительно объявит общую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь... Обычно их первыми убивают или ранят, если они не быстро учатся, что делать и как выживать", - заявил Ходжес.

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По словам генерала, мобилизованные могут быть отправлены на пополнение уже существующих подразделений. Однако если их организуют в совершенно новые подразделения, то им потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою.

Ходжес прогнозирует, что такие новые подразделения появятся на поле боя не ранее, чем через несколько месяцев после мобилизации.

"И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия в течение многих месяцев", - подытожил военный.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

А сегодня Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Вместе с тем, как писал УНИАН, в российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. О таких же намерениях сообщили коллаборанты в оккупированном Херсоне и Запорожской области.

По словам председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях, это откроет путь к общей мобилизации в России.

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