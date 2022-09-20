По его словам, среди россиян никто не видит никакого смысла в этой войне.

Как Путин делает вид, что это не война с Украиной, а "спецоперация", большинство людей делают вид, что они поддерживают "спецоперацию". Но как только вместо поддержки того, что в экране им там показывают, их заставят поехать в Украину уже с автоматом в руках, то от этой поддержки ничего не останется.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью DW, комментируя возможную мобилизацию в Российской Федерации.

"Мне кажется, что, конечно, они могут пойти по пути мобилизации, но результат будет с точностью наоборот. Я думаю, что это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет", - говорит Гудков.

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Более того, по его словам, среди россиян никто не видит никакого смысла в этой войне.

"Кроме каких-то совсем ястребов, сторонников империи. Таких немного, я думаю, их процентов 10-12 по стране", - уверен политик.

Он отметил, что одним законом или заклинаниями с экрана ситуацию в РФ не исправить.

"Если Путин думает, что он заклинаниями с экранов или какими-то там законами вдруг сейчас все починит, это говорит только о том, что он неадекватно вообще воспринимает ситуацию. Он 22 года строил коррумпированный преступный режим и думает, что он сейчас одним законом все исправит. Ничего он не исправит. Просто закручивание гаек. Это просто дает повод кого-то посадить даже не за мародерство, скорее всего, за невыполнение приказов. Значит приказы не хотят выполнять. А почему не хотят приказы выполнять? Потому что, во-первых, они преступны. Во-вторых, эти приказы просто тебя на тот свет приведут. Когда тебя просто как пушечное мясо отправляют против профессионально подготовленной армии с нормальным точным вооружением. Ты не выполняешь приказ, потому что тебя убьют", - заявил Гудков.

Как ранее сообщалось, России не хватает людей для отправки на войну, а потому там проводят "внутреннюю самомобилизацию".

А сегодня Госдума ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Вместе с тем, как писал УНИАН, в российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. О таких же намерениях сообщили коллаборанты в оккупированном Херсоне и Запорожской области.

По словам председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях, это откроет путь к общей мобилизации в России.

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