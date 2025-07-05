Вместо 105 евро украинцы теперь будут платить 244,22 евро за месяц.

В Нидерландах с 1 октября для украинских беженцев увеличат плату за проживание в государственных приютах - со 105 евро до 244,22 евро за месяц. Об этом сообщила министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер, пишет NOS.

Отмечается, таким образом здесь хотят уменьшить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

"Увеличение личного взноса используется для покрытия эксплуатационных расходов убежища, таких как газ, вода и электроэнергия", - пояснила Кейзер.

Видео дня

Кроме того, взрослые украинцы, проживающие в приютах, где для них готовят еду, теперь будут платить дополнительно еще и за питание 252,18 евро в месяц. Таким образом, максимальный взнос для семьи из двух взрослых составит 992,80 евро в месяц.

Если это повлечет финансовые трудности, муниципалитеты могут применять индивидуальный подход к перемещенному лицу или члену его семьи, сообщает издание.

Правительство Нидерландов считает, что труд должен оставаться выгодным, поэтому в Положении о размещении перемещенных лиц из Украины указано, что работающие люди всегда будут иметь больше денег в распоряжении, чем те, кто получает пособие на проживание.

Проблемы украинских беженцев: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 июля в Австрии ввели обязательные работы для беженцев. Получатели убежища должны, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой. За час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро. Отказ от участия дважды без уважительной причины грозит потерей базовой помощи: вместо квартиры - просто место для сна, лишение медицинского страхования, питание и лечение станут минимальными.

Также стало известно, что Британия отправляет домой беженцев из Украины. Страна отказывает в предоставлении убежища украинцам, которые из-за войны сбежали сюда, аргументируя тем, что возвращение домой является безопасным. В юридической фирме рассказали, что к ним еженедельно обращаются украинцы, заявки которых Министерство внутренних дел отклонило. Пока юристы рассматривают апелляционные дела, люди вынуждены месяцами находиться в неопределенности.

Кроме того, Швейцария хочет резко ограничить количество украинских беженцев или отменить статус защиты для них. Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет представление о полной отмене "статуса защиты S", на основании которого украинцы могут находиться в стране и получать денежную и другую помощь от государства. SVP аргументирует свое предложение тем, что большая часть украинской территории не затронута боевыми действиями и может считаться стабильной. Как объясняют СМИ, украинские беженцы "действительно создают проблемы" для местных органов власти, поскольку на них возложена обязанность обеспечить украинцев жильем и денежной помощью.

Вас также могут заинтересовать новости: