По его данным, вручение повесток начинается сегодня.

В российской столице начинается мобилизация на войну против Украины. Жителям Москвы начнут выдавать повестки.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на источники в РФ.

"С сегодняшнего дня, как сообщают некоторые источники именно на Московии, начнут массово вручать повестки для москвичей. То есть, зэки Пригожина (Евгений Пригожин – соратник Владимира Путина, который отвечает за формирование ЧВК Вагнера – УНИАН) не спасут так называемую российскую армию. Не спасут ее и тик-ток войска (подразделения Рамзана Кадырова – УНИАН) и другие бандиты. Москва, готовься - к твоему улусу придут черные пакеты с Украины. Сделайте выводы, ВСУ даст ответ...", - сказал Братчук.

Видео дня

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб ВСУ сообщил, скольких зэков Россия из Тамбова направила на войну в Украину. Противнику существенно не хватает человеческих и материальных ресурсов.

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