В частности, россияне, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий.

В России продолжаются мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации" для пополнения подразделений оккупационных войск в войне против Украины.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что Россия сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине. Поэтому оккупанты прибегают к хитрости, чтобы пополнить подразделения.

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"На территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области - под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, которые подписали контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий", - говорится в сводке.

Также россияне ищут "добровольцев" на оккупированных территориях, в частности, на Луганщине.

"На временно оккупированной территории Луганской области, в частности, в Беловодском районе, объявлен новый набор в так называемые "подразделения мвд". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию России", - заявляют в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации". Его "идея" заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

По данным Института изучения войны (ISW), российские регионы объединились вокруг призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова по "самомобилизации", чтобы придать дополнительные силы российским оккупантам. В ISW отмечают, что российское муниципальное руководство может испытывать давление со стороны федеральных властей по созданию "добровольческих батальонов".

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