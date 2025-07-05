По слухам, блок камер в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет растянут на всю ширину задней панели.

Производители Android-смартфонов нередко подглядывают дизайн у свежего iPhone и пытаются адаптировать его. Но китайская компания Tecno пошла еще дальше: у ее нового бюджетного смартфона Spark 40 задняя панель заимствована из рендеров iPhone 17 Pro Max.

Один из самых популярных слухов о будущей новинке – это переработанный блок камеры. В отличие от привычного углового блока, который не менялся со времен iPhone 11 Pro, новый модуль растянут по всей ширине задней панели. Расположение самих объективов не изменится, а вот вспышка и LiDAR "уедут" на правый край.

Что касается технических характеристик, то телефон оснащен 6,67-дюймовым IPS-экран с частотой 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G81, а еще там от 4/128 Гб памяти. Также Tecno Spark 40 получил батарею 5200 мАч и корпус с защитой по стандарту IP54.

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Хоть смартфон оснащен большим количеством отверстий на задней панели, у него есть только одна 50-мегапиксельная камера. Остальные два отверстия являются элементами дизайна. Спереди есть 8-мегапиксельная камера для селфи.

Tecno Spark 40 доступен в черной, серой и голубой расцветках. Смартфон уже поступил в продажу в Китае по цене от 130 долларов (~5600 грн).

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

Ходят слухи, что компания Apple, начиная с 2025 года, будет ежегодно менять дизайн iPhone. Известно, что в этом году поменяется модуль тыльной камеры, а в 2026-м придет черед фронтальной панели. Впрочем, самые существенные изменения ждут iPhone 2027 года.

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