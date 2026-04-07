Фрегат 'Адмирал Макаров' в Новороссийске был поражён дважды: появились спутниковые снимки

Появились новые спутниковые снимки, показывающие повреждения в результате вчерашней атаки Украины на порт в Новороссийске. Пострадали несколько участков нефтяного терминала, а фрегат "Адмирал Макаров" был поражен как минимум дважды. Об этом пишет тг-канал Exilenova+.

Так, на снимках видно, что повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2, а также сам причал №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.

Также аналитики указывают, что на снимках видны повреждения одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на военно-морской базе в Новороссийске.

При этом они отмечают: анализ спутниковых снимков и видео показывает, что корабль был поражен как минимум дважды.

В частности, первое попадание зафиксировано в районе причала, рядом с вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 (ракеты "Калибр"). Степень повреждений неизвестна, однако, скорее всего, ограничилась воздействием взрывной волны без критических разрушений.

"Второе попадание пришлось на якорно-швартовую часть носа – зона технически второстепенная, поэтому серьезного влияния на боеспособность корабля, скорее всего, не будет", – говорится в анализе.

Кроме того, аналитики отмечают, что на момент ударов на борту находился личный состав, поэтому не исключено поражение персонала осколками или контузиями в результате взрывной волны.

Атака на Новороссийск – что нужно знать

За прошедшие сутки командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что украинские военные поразили фрегат "Адмирал Макаров" в порту "Шесхарис" в Новороссийске. По его словам, степень повреждений вражеских целей сейчас устанавливает разведка.

Он добавил, что также была поражена буровая установка "Сиваш".

Впоследствии в NASA опубликовали спутниковые снимки, на которых видно возгорание в районе порта.

Вас также могут заинтересовать новости: