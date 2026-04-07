Запускать с Черного моря 'Калибры' уже не из чего: эксперт о поражении 'Адмирала Макарова'

Восстановить этот корабль будет очень сложно, отметил эксперт.

Силы обороны поразили российский фрегат "Адмирал Макаров" и таким образом украинские защитники "добивают последние единицы" Черноморского флота РФ. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Этот один несчастный корабль был заперт в бухте за этими боновыми заграждениями, за минными заграждениями. Они очень боялись морских дронов, а к ним прилетел воздушный дрон с довольно большой боеголовкой. Это, по идее, был Fire Point со 105-килограммовой боеголовкой. И он попал точно в систему запуска ракет", – сказал Нарожный.

Он добавил, что восстановить эту часть корабля в целом очень сложно. А учитывая, что судно находится в порту Новороссийск, где нет мощностей для подобных ремонтных работ, то шансы на восстановление корабля "близки к нулю".

"И это для нас очень хорошая новость. Потому что ракеты "Калибр" враг способен производить, а запускать их в Черном море уже не из чего. Ракеты "Калибр" – это не только морской запуск. Их можно запускать и с наземной платформы, и даже теоретически воздушным запуском. Но все равно пока запуски с земли не фиксировались, и тем более запуски с воздуха не фиксировались", – добавил Нарожный.

Ракеты от союзников

Эксперт также прокомментировал поражение Силами обороны буровой установки "Сиваш" и оценил, какими ракетами был нанесен этот удар.

"ВМС опубликовали видео запусков. Эти запуски производились ночью, и там мы видим такую характерную пусковую установку "Нептун" и другую пусковую установку, которая не может быть "Нептуном". С большой вероятностью, это была именно шведская ракета. Это в очередной раз свидетельствует о поддержке союзников, которые передают все имеющиеся у них средства", – сказал Нарожный.

Он добавил, что на данный момент у Украины нет критической потребности в подобных противокорабельных ракетах, поскольку Силы обороны уничтожают вражеские суда собственными силами и средствами. Однако эти ракеты могут также использоваться и для ударов по наземным целям.

"200 кг – это довольно мощная боеголовка. Кроме того, в отличие от дронов, она летит с гораздо большей скоростью. Это означает, что кинетическая энергия выше. То есть по той цели, в которую она попадет, она может нанести гораздо более серьезный удар", – пояснил Нарожный.

Поражение "Адмирала Макарова": что известно

Напомним, фрегат "Адмирал Макаров" был поражен в ночь на 6 апреля. Аналитики из проекта CyberBoroshno отметили, что РФ регулярно использует этот корабль для запусков "Калибров" по территории Украины.

Позже из обнародованных спутниковых снимков стало известно, что российский фрегат был поражен дважды. Сначала был удар рядом с вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 (ракеты "Калибр"), а затем – по якорно-швартовой части носа.

